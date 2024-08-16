В Херсонской области враг попал в инфраструктуру и гуманитарный штаб, есть погибший и 5 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов, попав в критическую и транспортную инфраструктуру, гуманитарный штаб, жилые дома. В результате вражеских атак погиб 1 человек, 5 ранены, среди них ребенок, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Благодатное, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Садовое, Станислав, Софиевка, Качкаровка, Казацкое, Томина Балка, Токаревка, Михайловка, Миролюбовка, Музыковка, Новокаиры, Ольговка, Александровка, Змеевка, Заможное, Зоровка, Золотая Балка, Красный Маяк и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в объекты критической и транспортной инфраструктуры, гуманитарный штаб, частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.

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