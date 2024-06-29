На Херсонщине в результате вражеских обстрелов были ранены 2 мирных жителей

Враг нанес удар по Херсонщине, в результате чего пострадали двое гражданских людей. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

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По информации, в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом сейчас известно о 2 пострадавших. Следовательно, пострадали 49-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Указано, что обоих пострадавших доставили в больницу, чтобы медицинский персонал провел соответствующее обследование.

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