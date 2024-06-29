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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине в результате вражеских обстрелов были ранены 2 мирных жителей

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов были ранены 2 мирных жителей

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 21:13  •  7756 просмотра

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Двое гражданских, 49-летняя женщина и 22-летний мужчина, получили ранения, когда вражеский снаряд попал в жилой дом в Камышанах Херсонской области.

Враг нанес удар по Херсонщине, в результате чего пострадали двое гражданских людей. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

оккупанты продолжают террор Херсонщины. Час назад российские военные покрыли огнем Камышаны 

-  Херсонская ОВА.

По информации, в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом сейчас известно о 2 пострадавших. Следовательно, пострадали 49-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Указано, что обоих пострадавших доставили в больницу, чтобы медицинский персонал провел соответствующее обследование.

Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на гражданских в Херсонской области: 2 человека ранены27 июня 2024, 20:35 • 29038 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон
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