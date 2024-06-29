На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено 2 мирних мешканців
Київ • УНН
Двоє цивільних, 49-річна жінка та 22-річний чоловік, отримали поранення, коли ворожий снаряд влучив у житловий будинок у Комишанах Херсонської області.
Ворог завдав удару по Херсонщині, в результаті чого постраждали двоє цивільних людей. Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає УНН.
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За інформацією, внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок нині відомо про 2 потерпілих. Відтак, постраждали 49-річна жінка та 22-річний чоловік.
Зазначено, що обох потерпілих доправили до лікарні, аби медичний персонал провів відповідне обстеження.
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