На Херсонщине трактор подорвался на мине, пострадал водитель

Вчера в Бериславском районе Херсонской области на мине подорвался трактор, пострадал водитель, об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

1 апреля на линию экстренного вызова поступила информация о взрыве, который произошел в поле в Бериславском районе. На место происшествия оперативно выехали пиротехнические группы, спасатели и медицинский персонал. Как оказалось во время проведения земляных работ на мине подорвался трактор.

Врачи осмотрели пострадавшего и оказали помощь, от госпитализации тракторист отказался. А пиротехники ГСЧС обследовали территорию вокруг трактора - пишет ГСЧС.

Напомним

Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС