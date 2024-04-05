В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Российские войска в очередной раз атаковали Берислав в Херсонской области с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили травмы и были госпитализированы, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"российские войска снова атаковали Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали три человека. Это 84-летняя женщина и двое мужчин, 59 и 56 лет", - указали в ОВА в Telegram.

Как сообщается, медики диагностировали у пострадавших "взрывные травмы и осколочные ранения конечностей". "Их госпитализировали. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - отметили в ОВА.

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