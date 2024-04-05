В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  117050 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  112314 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  116033 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  109994 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100616 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  90404 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80407 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135018 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134184 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133533 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Новости по теме
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

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В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

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В Харькове приостановили движение метро

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Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

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В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

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В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

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российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

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Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  196018 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  272115 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  275751 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  307873 просмотра

В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 10 частных домов, кооператив, гараж, газопровод и солнечные коллекторы, в результате чего 10 человек отравились продуктами горения.

Война •   •  16249 просмотра
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

россия сообщила о взрывах и беспилотниках в нескольких регионах.

Война •   •  15864 просмотра
В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

В Харькове приостановили движение метро

Движение поездов на линиях харьковского метрополитена временно приостановлено.

Общество •   •  16198 просмотра
В Харькове приостановили движение метро

Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

российская армия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области с помощью беспилотников, но все 4 дрона были сбиты украинскими Силами обороны.

Война •   •  21357 просмотра
Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

россияне атаковали Харьков и прилегающие районы, нанося удары по гражданским объектам и вызывая жертвы и разрушения.

Общество •   •  21076 просмотра
В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

Во временно оккупированном Севастополе, Крым, по сообщениям местных жителей, произошел слышный взрыв.

Война •   •  28964 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

россияне атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  28808 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

За минувшие сутки российские войска совершили 401 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные, авиационные, беспилотные и артиллерийские удары, в результате которых 1 человек получил ранения и 19 случаев разрушений.

Война •   •  27868 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.

Война •   •  27402 просмотра
Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

рф нанесла удар по Николаевской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  26502 просмотра
Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших