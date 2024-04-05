В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 10 частных домов, попав в кооператив, газопровод, теплопровод и солнечные коллекторы, 10 человек отравились продуктами горения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Кизомыс, Понятовку, Садовое, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Томину Балку, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровку, Гавриловку, Новоберислав и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в кооператив, гаражное помещение и компанию газотранспортной системы, в результате чего повреждены газопровод, теплопровод, солнечные коллекторы, опорные конструкции.

"Из-за российской агрессии продуктами горения отравились 10 человек", - написал Прокудин в Telegram.

На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов