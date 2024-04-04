На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

В Дарьевской громаде 10 человек отравились дымом от пожара, вспыхнувшего после российского обстрела. Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В Дарьевской громаде из-за пожара, который возник в результате российского обстрела, отравились продуктами горения 10 человек. Ночью оккупанты в течение трех часов крыли огнем село Понятовка. После обстрела местные жители начали жаловаться на проблемы со зрением и дыханием. - сообщил Прокудин.

Детали

По данным председатель ОВА в больницу с признаками отравления обратились 10 местных жителей. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Отмечается, что они будут проходить лечение амбулаторно.

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Напомним

Оккупанты бьют по Понятовке постоянно. Село не раз попадало под атаки россиян, и часто жертвами армейцев рф являются именно гражданские.