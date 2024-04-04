На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  26028 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  70317 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  66329 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  90102 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  83386 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  76635 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134719 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134076 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133458 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117280 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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3 апреля 2024, 11:28  •  171151 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  285843 просмотра

На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

10 человек отравились дымом от пожара, вызванного российскими обстрелами в Дарьевской громаде Херсонской области.

Война •   •  4941 просмотра
На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэл вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и региональной стабильности во время переговоров.

Война •   •  6716 просмотра
Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Существуют попытки вернуть активы Российской Федерации через систему Международного уголовного суда, но для компенсации ущерба, нанесенного Россией как государством, нужен специальный трибунал и суверенный фонд.

Война •   •  10821 просмотра
В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился со шведским коллегой Бильстремом, обсудил поддержку Швецией противовоздушной обороны Украины от российской агрессии.

Война •   •  9382 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

В компании Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе. Журналистам советуют писать запрос или звонить завтра.

Война •   •  26028 просмотра
Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

Ермак и Сийярто провели переговоры в режиме онлайн, достигнув прогресса в улучшении украинско-венгерских двусторонних отношений, в частности согласовав 5 из 11 предложенных пунктов, доработав позиции относительно национальных общин, расширения логистических и транспортных возможностей на общей границе, а также запланировав фиксацию достигнутых договоренностей.

Экономика •   •  10034 просмотра
Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Объясняя свое заявление о якобы "атаке на гражданскую инфраструктуру" в Татарстане, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он просто не расслышал вопрос журналистки.

Война •   •  10828 просмотра
"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.

спорт •   •  9863 просмотра
Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, потенциально нарушая санкции и сотрудничая с российскими оккупантами.

Война •   •  15881 просмотра
Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Литва согласовали ключевые моменты и график подготовки двустороннего соглашения по безопасности с важными положениями.

Война •   •  14697 просмотра
Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности