Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив 5 частных домов, учебное заведение и детский сад, жертв среди мирного населения нет, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Кизомыс, Берислав, Тягинку, Золотую Балку, Осокоровку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение и детский сад.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Прокудин в Telegram.

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