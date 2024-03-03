Херсонщина: росіяни вночі атакували село Понятівка й вбили місцевого жителя
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували село Понятівка в Херсонській області, в результаті чого загинув місцевий житель 1966 року народження.
Росіяни вночі вдарили по селу Понятівка, що на Херсонщині. Та вбили там місцевого мешканця. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Цієї ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники. Щирі співчуття родині загиблого.
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Ранком росіяни обстріляли Херсон. В місті зафіксували щонайменше п’ять влучань у житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
В ОВА також повідомили, що через цю атаку уламками посікло 65-річного чоловіка. Однак від медичної допомоги постраждалий відмовився.