Ранком росіяни обстріляли Херсон: поцілили щонайменше у п'ять будинків
Київ • УНН
Від початку доби росіяни обстріляли Херсон, пошкодивши квартири та дахи в Корабельному районі міста.
Ранком росіяни обстріляли Херсон. В місті зафіксували щонайменше п’ять влучань у житлові будинки. Наслідки атак показав голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Зранку армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарила по Корабельному району Херсона. Відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки.
Деталі
За даними Мрочко у Корабельному районі пошкоджені квартири, покрівлі будинків, МАФи.
Інформації про поранених не надходило.
Додатково
Ранком повідомлялось, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби у Херсонській області загинула 1 людина, ще одна зазнала поранення. Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів.