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Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 09:06  •  11509 просмотра

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С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.

Утром россияне обстреляли Херсон. В городе зафиксировали по меньшей мере пять попаданий в жилые дома. Последствия атак показал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Утром армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона. Известно по крайней мере о 5 прямых попаданиях в жилые дома.

- написал Мрочко.

Детали

По данным Мрочко в Корабельном районе повреждены квартиры, кровли домов, МАФы.

Информации о раненых не поступало.

Дополнительно

Утром сообщалось, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской области погиб 1 человек, еще один получил ранения. Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
khersonХерсон
Ранком росіяни обстріляли Херсон: поцілили щонайменше у п'ять будинків
In the morning, Russians shelled Kherson: at least five houses were hit
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Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

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