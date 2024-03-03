Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов
Киев • УНН
С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.
Утром россияне обстреляли Херсон. В городе зафиксировали по меньшей мере пять попаданий в жилые дома. Последствия атак показал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Утром армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона. Известно по крайней мере о 5 прямых попаданиях в жилые дома.
Детали
По данным Мрочко в Корабельном районе повреждены квартиры, кровли домов, МАФы.
Информации о раненых не поступало.
Дополнительно
Утром сообщалось, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской области погиб 1 человек, еще один получил ранения. Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов.
Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов
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