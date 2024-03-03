Херсонщина: россияне ночью атаковали село Понятовка и убили местного жителя

Россияне ночью ударили по селу Понятовка, что на Херсонщине. И убили там местного жителя. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Этой ночью оккупанты покрыли огнем село Понятовка Дарьевской громады. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1966 года рождения. Его тело из-под завалов достали спасатели. Искренние соболезнования семье погибшего. - написал Прокудин.

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Утром россияне обстреляли Херсон. В городе зафиксировали по меньшей мере пять попаданий в жилые дома. Об этом рассказал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.

В ОВА также сообщили, что из-за этой атаки обломками посекло 65-летнего мужчину. Однако от медицинской помощи пострадавший отказался.