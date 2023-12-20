На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  107477 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  111723 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  118184 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  116811 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  142205 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  145563 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  150687 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  148367 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  141847 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  153004 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147779 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  141057 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133557 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123725 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115227 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-khersonshchine-okkupanti-ustroili-poligon-na-territorii-zakaznika-tsns

На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 16:01  •  6622 просмотра

Read in English

Россияне создали артиллерийский полигон в природном заповеднике местного значения на полуострове Карадай в оккупированной Херсонской области, повредив прибрежную растительность и места обитания птиц.

На временно оккупированной Херсонщине россияне обустроили артиллерийский полигон на территории природоохранного объекта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Речь идет о ландшафтном заказнике местного значения полуостров Карадай.

Согласно данным из открытых источников эта территория является важной для сохранения приморской растительности, пустынных степей и многих видов птиц. После оккупации россияне обустроили там артиллерийский полигон и отрабатывают стрельбу по акватории.

 Варварское отношение к природе свойственно россиянам, которые также несут ответственность за подрыв Каховской дамбы. В российской парадигме мышления не ценится жизнь, ни людей, ни животных, ни растений. 

- говорится в сообщении ЦНС.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На эковосстановление Украины уйдет не менее 20 лет - Стрелец 

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
На Херсонщині окупанти влаштували полігон на території заказника – ЦНС
In Kherson region, occupants set up a landfill on the territory of a nature reserve - CNS
Новости по теме

На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Россияне создали артиллерийский полигон в природном заповеднике местного значения на полуострове Карадай в оккупированной Херсонской области, повредив прибрежную растительность и места обитания птиц.

Война •   •  6622 просмотра
На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин

Директор КНИИСЭ напомнил, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Омбудсманом и КНИИСЭ.

Общество •   •  8664 просмотра
КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин

Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  11001 просмотра
Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке

Принудительная мобилизация оккупантов в Донецкой области обостряет дефицит рабочей силы, а дефицит водителей на 60% привел к почти полному коллапсу общественного транспорта. Оккупационная администрация ищет помощи у российских трудовых мигрантов, которые будут лишены социального статуса и гарантий.

Война •   •  11414 просмотра
Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке

Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра

Городской совет Днепра лишил советского деятеля Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Днепра" в рамках декоммунизации города. Брежнев получил это звание в 1979 году.

Политика •   •  10764 просмотра
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра

"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение

Андрей Финкевич совершил попытку самосожжения возле отделения полиции в демянске, россия, но был остановлен полицией и не пострадал. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что мужчина является гражданином Украины.

Общество •   •  9304 просмотра
"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение

Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией

Президент Китая Си Цзиньпин стремится укрепить связи с Россией, подчеркивая важность стратегических китайско-российских отношений и стремясь активизировать сотрудничество в различных областях.

Новости Мира •   •  7932 просмотра
Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией

Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ

Примерно 6 000 украинских мужчин призывного возраста покидают страну ежедневно, 150-200 - через волонтерскую систему "Шлях", причем чаще всего это водители грузовиков и те, кто сопровождает людей с инвалидностью.

Общество •   •  39145 просмотра
Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ

305 кораблей: посол США рассказала об успехах украинского зернового коридора

305 судов воспользовались Черноморским гуманитарным коридором, чтобы доставить более 10 миллионов тонн украинского зерна, несмотря на российскую агрессию.

Политика •   •  33727 просмотра
305 кораблей: посол США рассказала об успехах украинского зернового коридора

"Киевстар" полностью восстановил все услуги компании

Компания "Киевстар" полностью восстановила работу своих сервисов после кибератаки, включая международный роуминг, который был восстановлен последним. Президент компании Александр Комаров признал, что атака привела к определенным потерям абонентов, количество которых пока не определено.

Криминал и ЧП •   •  30645 просмотра
"Киевстар" полностью восстановил все услуги компании