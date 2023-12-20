На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ

Примерно 6 000 украинских мужчин призывного возраста покидают страну ежедневно, 150-200 - через волонтерскую систему "Шлях", причем чаще всего это водители грузовиков и те, кто сопровождает людей с инвалидностью.