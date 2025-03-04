На Херсонщине мужчина подорвался на противопехотной мине возле собственного дома
Киев • УНН
62-летний житель села Змиевка Бериславского района наступил на противопехотную мину возле своего дома. Мужчина получил взрывную травму и ранения ног, в настоящее время находится в больнице.
В Херсонской области 62-летний мужчина наступил на противопехотную мину "пелюстка" рядом со своим домом. В результате детонации он получил взрывную травму и ранения ног, сообщает УНН со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).
Детали
Указывается, что инцидент произошел в селе Змиевка Бериславского района.
В настоящее время пострадавший - в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь
В ОВА призвали граждан быть осторожными - в случае, если заметили подозрительный предмет, не подходить, не трогать его и сразу сообщать о находке спасателям или полиции.
Напомним
В январе в Херсонской области 59-летний мужчина серьезно пострадал после того, как наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. Инцидент привел к тяжелым травмам: травматической ампутации левой стопы и минно-взрывной ране.
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