На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні біля власного будинку
Київ • УНН
62-річний мешканець села Зміївка Бериславського району наступив на протипіхотну міну поблизу свого дому. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ніг, наразі перебуває у лікарні.
У Херсонській області 62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка" поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг, повідомляє УНН із посиланням на обласну військову адміністрацію (ОВА).
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Зазначається, що інцидент стався у селі Зміївка Бериславського району.
Нині потерпілий - у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу
В ОВА закликали громадян бути обережними - в разі, якщо помітили підозрілий предмет, не підходити, не чіпати його і одразу повідомляти про знахідку рятувальників або поліцію.
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