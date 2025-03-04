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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні біля власного будинку

Київ • УНН

 • 28913 перегляди

62-річний мешканець села Зміївка Бериславського району наступив на протипіхотну міну поблизу свого дому. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ніг, наразі перебуває у лікарні.

На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні біля власного будинку

У Херсонській області 62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка" поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг, повідомляє УНН із посиланням на обласну військову адміністрацію (ОВА).

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у селі Зміївка Бериславського району.

Нині потерпілий - у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу

- йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали громадян бути обережними - в разі, якщо помітили підозрілий предмет, не підходити, не чіпати його і одразу повідомляти про знахідку рятувальників або поліцію.

Нагадаємо

У січні на Херсонщині 59-річний чоловік серйозно постраждав після того, як наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Інцидент призвів до тяжких травм: травматичної ампутації лівої стопи та мінно-вибухової рани.

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Вадим Хлюдзинський

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