На Херсонщине бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов

Археологи в Помпеях нашли "тюремную пекарню", в которой работали рабы

Археологи обнаружили в Помпеях "тюремную пекарню", где рабов и ослов заставляли молоть зерно. Раскопки показали разделенное на части здание с зарешеченными окнами и гравировкой для контроля за движением животных. Наличие железных решеток и скелетных останков подчеркивает жестокость античного рабства.