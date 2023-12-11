На Херсонщине бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов
Киев • УНН
Украинские спецназовцы применили ударные беспилотники для уничтожения российского командного пункта в Олешках Херсонской области. Результатом удара стало полное уничтожение цели.
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в оккупированных Алешках на левом берегу Херсонской области. Ударные беспилотники атаковали вражеские цели. Об этом сообщило ССО ВС Украины, пишет УНН.
Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий установили местоположение командно-наблюдательного пункта российских оккупационных войск в оккупированных Олешках,
Детали
Отмечается, что с помощью ударных БпАК по вражеской цели было нанесено огневое поражение. КСП уничтожено до основания.
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На Херсонщине бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов
Украинские спецназовцы применили ударные беспилотники для уничтожения российского командного пункта в Олешках Херсонской области. Результатом удара стало полное уничтожение цели.
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