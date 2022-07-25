В Херсонской области ВСУ взяли под огневой контроль несколько транспортных путей – ОК "Юг"

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"Сейчас мы огнем контролируем транспортные пути, которые для них (оккупантов – ред.) очень важны. В связи с этим они не могут свободно передвигаться, маневрировать и создавать новые ударные группировки. И это также деморализует внутреннее состояние личного состава врага", – сообщила Гуменюк.

Добавим

За сутки ВСУ совершили 5 авиационных ударов, уничтожили 5 опорных пунктов врага и командный пункт спецподразделения росгвардии.

Кроме того, накануне украинские артиллеристы нанесли точный удар по батарее ЗРК С-300, которым обстреливали Николаев. Поэтому этой ночью враг уже атаковал город РСЗО "Смерч". Была повреждена промышленная инфраструктура и много попаданий в поля, где собирают урожай.

Напомним

Удары Вооруженных сил Украины по Антоновскому, Дарьевскому и Каховскому мостам в Херсонской области усложнили логистику российских оккупантов – они пытаются их ремонтировать.