На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати зруйновані мости – ОВА

Цитата

"Удари по Антонівському, Дар'євському та Каховському мостам сильно ускладнили логістику окупантів. Є спроби ремонту цих мостів, є повідомлення про те, що вони збираються зводити якісь понтонні переправи. Але, повірте, наші військові ефективно працюють. Це сигнал, що час тікати з Херсонщини", - сказав Бутрій.

Доповнення

У Херсонській області російські окупанти викрали близько 363 громадян: 63 людини – представники органів місцевого самоврядування, ще приблизно 300 – проукраїнські активісти.