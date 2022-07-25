На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати зруйновані мости – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Удари Збройних cил України по Антонівському, Дар’євському та Каховському мостах на Херсонщині ускладнили логістику російських окупантів – вони намагаються їх ремонтувати. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає УНН.
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"Удари по Антонівському, Дар'євському та Каховському мостам сильно ускладнили логістику окупантів. Є спроби ремонту цих мостів, є повідомлення про те, що вони збираються зводити якісь понтонні переправи. Але, повірте, наші військові ефективно працюють. Це сигнал, що час тікати з Херсонщини", - сказав Бутрій.
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У Херсонській області російські окупанти викрали близько 363 громадян: 63 людини – представники органів місцевого самоврядування, ще приблизно 300 – проукраїнські активісти.