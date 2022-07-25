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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати зруйновані мости – ОВА

На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати зруйновані мости – ОВА

Київ • УНН

 • 140433 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Удари Збройних cил України по Антонівському, Дар’євському та Каховському мостах на Херсонщині ускладнили логістику російських окупантів – вони намагаються їх ремонтувати. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає УНН.

Цитата

"Удари по Антонівському, Дар'євському та Каховському мостам сильно ускладнили логістику окупантів. Є спроби ремонту цих мостів, є повідомлення про те, що вони збираються зводити якісь понтонні переправи. Але, повірте, наші військові ефективно працюють. Це сигнал, що час тікати з Херсонщини", - сказав Бутрій.

Доповнення

У Херсонській області російські окупанти викрали близько 363 громадян: 63 людини – представники органів місцевого самоврядування, ще приблизно 300 – проукраїнські активісти.

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