На Херсощині окупанти викрали понад 300 громадян – ОВА

Цитата

“На Херсонщині залишається критичною гуманітарна та соціальна ситуація. Окупанти посилили терор проти цивільного населення. Залишається критичним відсутність медикаментів, продуктів харчування, санітарно-гігієнічних засобів. Орки посилили перевірки наших громадян. Люди продовжують зникати у невідомому напрямку. Вони продовжують руйнування та обстріли звільнених територій Херсонщини. Тому ситуація залишається критичною”, – зазначив Бутрій.

Деталі

За його словами, окупанти викрали 63 представників органів місцевого самоврядування і ще близько 300 проукраїнських активістів. Водночас очільник ОВА запевнив, що кількість зниклих є значно більшою, оскільки це лише підтверджені випадки.

Бутрій також додав, що є випадки вбивств людей серед цивільного населення.

“Десь 10 днів тому було знайдено двоє херсонських активістів, які були закатовані та застрелені”, – додав Бутрій.

Доповнення

Переломний момент на фронті у Херсонській області вже настав. За результатами цього перелому Херсонщина до вересня точно буде звільнена, заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.