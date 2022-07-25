На Херсощині окупанти викрали понад 300 громадян – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Херсонській області російські окупанти викрали близько 363 громадян: 63 людини – представники органів місцевого самоврядування, ще приблизно 300 – проукраїнські активісти. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, пише УНН.
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“На Херсонщині залишається критичною гуманітарна та соціальна ситуація. Окупанти посилили терор проти цивільного населення. Залишається критичним відсутність медикаментів, продуктів харчування, санітарно-гігієнічних засобів. Орки посилили перевірки наших громадян. Люди продовжують зникати у невідомому напрямку. Вони продовжують руйнування та обстріли звільнених територій Херсонщини. Тому ситуація залишається критичною”, – зазначив Бутрій.
Деталі
За його словами, окупанти викрали 63 представників органів місцевого самоврядування і ще близько 300 проукраїнських активістів. Водночас очільник ОВА запевнив, що кількість зниклих є значно більшою, оскільки це лише підтверджені випадки.
Бутрій також додав, що є випадки вбивств людей серед цивільного населення.
“Десь 10 днів тому було знайдено двоє херсонських активістів, які були закатовані та застрелені”, – додав Бутрій.
Доповнення
Переломний момент на фронті у Херсонській області вже настав. За результатами цього перелому Херсонщина до вересня точно буде звільнена, заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.