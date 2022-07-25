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На Херсощині окупанти викрали понад 300 громадян – ОВА

На Херсощині окупанти викрали понад 300 громадян – ОВА

Київ • УНН

 • 121773 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Херсонській області російські окупанти викрали близько 363 громадян: 63 людини – представники органів місцевого самоврядування, ще приблизно 300 – проукраїнські активісти. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, пише УНН.

Цитата

“На Херсонщині залишається критичною гуманітарна та соціальна ситуація. Окупанти посилили терор проти цивільного населення. Залишається критичним відсутність медикаментів, продуктів харчування, санітарно-гігієнічних засобів. Орки посилили перевірки наших громадян. Люди продовжують зникати у невідомому напрямку. Вони продовжують руйнування та обстріли звільнених територій Херсонщини. Тому ситуація залишається критичною”, – зазначив Бутрій.

Деталі

За його словами, окупанти викрали 63 представників органів місцевого самоврядування і ще близько 300 проукраїнських активістів. Водночас очільник ОВА запевнив, що кількість зниклих є значно більшою, оскільки це лише підтверджені випадки.

Бутрій також додав, що є випадки вбивств людей серед цивільного населення.

“Десь 10 днів тому було знайдено двоє херсонських активістів, які були закатовані та застрелені”, – додав Бутрій.

Доповнення

Переломний момент на фронті у Херсонській області вже настав. За результатами цього перелому Херсонщина до вересня точно буде звільнена, заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Українські Національні Новини

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