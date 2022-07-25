В Херсонской области оккупанты похитили более 300 граждан – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Херсонской области российские оккупанты похитили около 363 граждан: 63 человека – представители органов местного самоуправления, еще примерно 300 – проукраинские активисты. Об этом во время брифинга сообщилвременный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, пишет УНН.
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“В Херсонской области остается критической гуманитарная и социальная ситуация. Оккупанты усилили террор против гражданского населения. Остается критическим отсутствие медикаментов, продуктов питания, санитарно-гигиенических средств. Орки ужесточили проверки наших граждан. Люди продолжают исчезать в неизвестном направлении. Они продолжают разрушение и обстрелы освобожденных территорий Херсона. Поэтому ситуация остается критической”, – отметил Бутрий.
Детали
По его словам, оккупанты похитили 63 представителей органов местного самоуправления и еще около 300 проукраинских активистов. В то же время глава ОВА заверил, что количество пропавших значительно больше, поскольку это лишь подтвержденные случаи.
Бутрий также добавил, что есть случаи убийств людей среди гражданского населения.
“Где-то 10 дней назад были найдены два херсонских активиста, которые были замучены и застрелены”, – добавил Бутрий.
Дополнение
Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. По результатам этого перелома Херсонская область к сентябрю точно будет освобождена, заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.