Херсон звільнять від росії до вересня - радник голови ОВА

Уитата

"Можна сказати, що до вересня Херсонщину обов'язково буде звільнено, і всі плани окупантів проваляться", — заявив Сергій Хлань.

"Можна сказати, що на полі бою стався перелом. Ми бачимо, що Збройні Сили України переважають у своїх останніх бойових діях, – додав Хлань. - Можна сказати, що ми переходимо від оборонних дій до контрнаступальних".

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Він додав, що стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, а також по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення – це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях.

Розуміючи, що перелом настав, окупанти почали у поспіху видавати пропагандистські укази. Наприклад, про підготовку до проведення "референдуму", зокрема, про організацію виборчкомів на місцях.

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", – повідомив Хлань.

Додамо

Російські війська захопили Херсон 3 березня. Це було перше велике місто, яке зазнало окупації після початку війни.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українські військові, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали.