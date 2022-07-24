Херсон освободят от россии до сентября - советник главы ОВА

Уитата

"Можно сказать, что к сентябрю Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся", — заявил Сергей Хлань.

"Можно сказать, что на поле боя произошел перелом. Мы видим, что Вооруженные Силы Украины преобладают в своих последних боевых действиях, – добавил Хлань. – Можно сказать, что мы переходим от оборонительных действий к контрнаступательным".

Детали

Он добавил, что стратегические шаги, которые были сделаны по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях.

Понимая, что перелом наступил, оккупанты начали в спешке издавать пропагандистские указы. К примеру, о подготовке к проведению "референдума", в частности, об организации избиркомов на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", – сообщил Хлань.

Добавим

Российские войска захватили Херсон 3 марта. Это был первый крупный город, подвергшийся оккупации после начала войны.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали.