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Інститут вивчення війни: ЗСУ можуть готуватися до контрнаступу в Херсонській області чи вже його розпочали

Інститут вивчення війни: ЗСУ можуть готуватися до контрнаступу в Херсонській області чи вже його розпочали

Київ • УНН

 • 326724 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Українські військові, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

23 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про хід просування військ до офіційних заяв української влади.

Кореспондент з питань національної безпеки журналу Foreign Policy Джек Деч 22 липня сказав, що за словами анонімного високопоставленого військового чиновника США, українські захисники відбили невизначені "частину окупованих росією сіл" на Херсонщині протягом минулого тижня, 15-22 липня.

"Це вказує на те, що ЗСУ здійснили деякі невизначені територіальні наступи вздовж лінії фронту", — йдеться у повідомленні ISW.

В Інституті пишуть, що територія між лінією фронту та Херсоном переважно складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомлятимуть про переміщення сил і бойові дії. Це дозволяє змінювати контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з’являються у звітах із відкритих джерел. Російські загарбники водночас також не мають стимулу звітувати про українські "територіальні здобутки". Таким чином, інформаційна динаміка, яка дозволяє ISW повідомляти про наступи окупаційних військ з відносно невеликим відставанням, у цій ситуації діє навпаки.

Аналітики звітуватимуть про хід будь-яких українських контрнаступів у міру своїх можливостей у рамках цих обмежень щодо швидкості появи інформації. Вони зазначають, що інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме у часі від подій, що сталися.

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