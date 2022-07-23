Інститут вивчення війни: російські загарбники бояться контрнаступу ЗСУ та мінують річку Інгулець

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Як пише ISW, про це свідчить те, що російські сили активно мінують береги Інгульця в районах, що межують зі Снігурівкою і Зеленодольськом.

Зазначається, що окупанти завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонською та Миколаївською областями.

Крім того ISW наголошує, що російські війська завдавали ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та без успіху намагалися просунутися північно-західніше Донецька. Водночас українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

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