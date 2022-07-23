Институт изучения войны: российские захватчики боятся контрнаступления ВСУ и минируют реку Ингулец
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Как предполагает Институт изучения войны (ISW), российские оккупанты могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снигиревки – Зеленодольска на юге Украины, передает УНН.
Детали
Как пишет ISW, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.
Отмечается, что оккупанты нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.
Кроме того ISW отмечает, что российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка. В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.
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