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Институт изучения войны: ВСУ могут готовиться к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его

Институт изучения войны: ВСУ могут готовиться к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его

Киев • УНН

 • 326721 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

23 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что украинские войска захватили неопределенные населенные пункты в Херсонской области, но призвал украинцев молчать о ходе продвижения войск к официальным заявлениям украинской власти.

Корреспондент по вопросам национальной безопасности журнала Foreign Policy Джек Деч 22 июля сказал, что по словам анонимного высокопоставленного военного чиновника США, украинские защитники отразили неопределенные "часть оккупированных россией сел" в Херсонской области на прошлой неделе, 15-22 июля.

"Это указывает на то, что ВСУ совершили некоторые неопределенные территориальные наступления вдоль линии фронта", — говорится в сообщении ISW.

В Институте пишут, что территория между линией фронта и Херсоном преимущественно состоит из небольших населенных пунктов, которые с меньшей вероятностью будут сообщать о перемещении сил и боевых действиях. Это позволяет изменять контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые представлены в отчетах из открытых источников. Российские захватчики одновременно также не имеют стимула отчитываться об украинских "территориальных достижениях". Таким образом, информационная динамика, позволяющая ISW сообщать о наступлениях оккупационных войск с относительно небольшим отставанием, в этой ситуации действует наоборот.

Аналитики будут отчитываться о ходе любых украинских контрнаступлений по мере своих возможностей в рамках этих ограничений по скорости появления информации. Они отмечают, что информация о ходе и темпах контрнаступления в открытом доступе будет ограничена и будет отставать во времени от произошедших событий.

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