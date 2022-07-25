В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать разрушенные мосты – ОВА

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"Удары по Антоновскому, Дарьевскому и Каховскому мостам сильно усложнили логистику оккупантов. Есть попытки ремонта этих мостов, есть сообщения о том, что они собираются возводить какие-то понтонные переправы. Но, поверьте, наши военные эффективно работают. Это сигнал, что пора бежать из Херсона", - сказал Бутрий.

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В Херсонской области российские оккупанты похитили около 363 граждан: 63 человека – представители органов местного самоуправления, еще примерно 300 – проукраинские активисты.