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На Херсонщині ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних шляхів – ОК "Південь"

На Херсонщині ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних шляхів – ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 1050156 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. На Херсонщині ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних шляхів , логістичні наміри ворога зруйновано. Про це на брифінгу повідомила керівниця пресцентру сил оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Наразі ми вогнево контролюємо транспортні шляхи, які для них (окупантів – ред.) дуже важливі. У зв'язку з цим вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати та створювати нові угруповання ударні. І це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога", – повідомила Гуменюк.

Додамо

За добу ЗСУ здійснили 5 авіаційних ударів, знищили 5 опорних пунктів ворога і командний пункт спецпідрозділу росгвардії.

Крім того, напередодні українські артилеристи завдали влучний удар по батареї ЗРК С-300, яким обстрілювали Миколаїв. Тому цієї ночі ворог вже атакував місто РСЗВ "Смерч". Було пошкоджено промислову інфраструктуру та багато влучань в поля, де наразі збирають врожай.

Нагадаємо

Удари Збройних cил України по Антонівському, Дар’євському та Каховському мостах на Херсонщині ускладнили логістику російських окупантів – вони намагаються їх ремонтувати.

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