На Херсонщині ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних шляхів – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Херсонщині ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних шляхів , логістичні наміри ворога зруйновано. Про це на брифінгу повідомила керівниця пресцентру сил оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Наразі ми вогнево контролюємо транспортні шляхи, які для них (окупантів – ред.) дуже важливі. У зв'язку з цим вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати та створювати нові угруповання ударні. І це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога", – повідомила Гуменюк.
Додамо
За добу ЗСУ здійснили 5 авіаційних ударів, знищили 5 опорних пунктів ворога і командний пункт спецпідрозділу росгвардії.
Крім того, напередодні українські артилеристи завдали влучний удар по батареї ЗРК С-300, яким обстрілювали Миколаїв. Тому цієї ночі ворог вже атакував місто РСЗВ "Смерч". Було пошкоджено промислову інфраструктуру та багато влучань в поля, де наразі збирають врожай.
Нагадаємо
Удари Збройних cил України по Антонівському, Дар’євському та Каховському мостах на Херсонщині ускладнили логістику російських окупантів – вони намагаються їх ремонтувати.