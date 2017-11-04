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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48696 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115565 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102974 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92959 просмотра

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11 марта, 11:14 • 104025 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102108 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Херсонской области завершились летные испытания управляемых ракет

В Херсонской области завершились летные испытания управляемых ракет

Киев  •  УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Херсонской области в субботу успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 4 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", - говорится в сообщении.

Общее руководство испытаниями осуществлял командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

"Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам. Кроме того, было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов "ОСА", - добавили в ВС ВСУ.

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, дало возможность потренироваться боевым расчетам, которые были внезапно передислоцированы из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков, успешно совершив марш они выполнили поставленную задачу.

"Также проведение контрольно-летных испытаний позволило потренировать боевые расчеты непосредственно во время полевого выхода, с целью обеспечения их дальнейшей подготовки в вопросах выполнения задач боевого дежурства по защите воздушного пространства государства", - отметил С.Дроздов.

Напомним, в Минобороны отметили, что вскоре все боевые вертолеты Украине будут оборудованы управляемыми ракетами.

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