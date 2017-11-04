В Херсонской области завершились летные испытания управляемых ракет

"Сегодня, 4 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", - говорится в сообщении.

Общее руководство испытаниями осуществлял командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

"Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам. Кроме того, было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов "ОСА", - добавили в ВС ВСУ.

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, дало возможность потренироваться боевым расчетам, которые были внезапно передислоцированы из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков, успешно совершив марш они выполнили поставленную задачу.

"Также проведение контрольно-летных испытаний позволило потренировать боевые расчеты непосредственно во время полевого выхода, с целью обеспечения их дальнейшей подготовки в вопросах выполнения задач боевого дежурства по защите воздушного пространства государства", - отметил С.Дроздов.

Напомним, в Минобороны отметили, что вскоре все боевые вертолеты Украине будут оборудованы управляемыми ракетами.