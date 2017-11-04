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На Херсонщині завершилися льотні випробування керованих ракет

На Херсонщині завершилися льотні випробування керованих ракет

Київ • УНН

 • 12770 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Херсощині у суботу завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні, 4 листопада, на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області успішно завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності", - йдеться у повідомленні.

Загальне керівництво випробуваннями здійснював командувач Повітряних сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов.

"Загалом було здійснено 23 постріли зенітними ракетними комплексами Бук-М1 та С-300, по 11 безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс" та по визначених повітряних точкових координатах. Окрім того, було здійснено понад 20 пусків підрозділами Сухопутних військ із зенітно-ракетних комплексів "ОСА", - додали у ПС ЗСУ.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, це надало можливість потренуватися бойовим обслугам, які були раптово передислоковані із місць постійного базування у визначені райони для проведення практичних пусків, успішно здійснивши марш вони виконали поставлене завдання.

"Також проведення контрольно-льотних випробувань дало можливість потренувати бойові обслуги безпосередньо під час польового виходу, з метою забезпечення їх подальшого вишколу в питаннях виконання завдань бойового чергування щодо захисту повітряного простору держави", - зазначив С.Дроздов.

Нагадаємо, у Міноборони зазначили, що невдовзі усі бойові вертольоти України будуть обладнані керованими ракетами.

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