На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На Херсонщине за 12 октября зафиксировано 349 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1507 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 1487 ПЦР-исследований, 220 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1501 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 678 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 414 женщин и 264 мужчины. Среди них 112 детей и 10 медицинских работников ”, - говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “618 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 60 человек ”.
Добавляется, что за сутки умерли 18 человек, выздоровели 152 человека.
“Поэтому сейчас в области 48 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−38872 человека побороли недугов;
−7721 человек инфицирован COVID-19;
−1525 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Херсонская область с 15 октября переходит в “красную зону”
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2562085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 052 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.