Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону зону"

Деталі

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов.

Доповнення

Глава обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у найближчі дні Одеська область переміститься в "червону" зону карантинних обмежень.



Нагадаємо, починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.