Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону зону"

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійде до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це написав у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

Деталі

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов.

Доповнення

Глава обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у найближчі дні Одеська область переміститься в "червону" зону карантинних обмежень.

Нагадаємо, починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

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