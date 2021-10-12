Одеська область на порозі "червоної зони" карантину

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"Ще день-два, і ми перейдемо в червону зону. Тоді буде повний локдаун", - заявила Обдарій-Захар'єва.

Чиновниця зазначила, що за останню добу кількість зайнятих ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19 в лікарнях Одеської області збільшилася з 63% до 72%.

На даний момент в обласних опорних лікарнях вільні 808 ліжок. За даними ОДА, за останню добу в регіоні коронавірус виявлений у 816 осіб (добовий приріст - 126). Серед них 55 дітей і дев'ять медпрацівників. Жоден з них не помер. 142 людини одужали.