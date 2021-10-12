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Одесская область на пороге “красной зоны” карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В ближайшие дни Одесская область переместится в “красную” зону карантинных ограничений. Об этом 12 октября заявила глава областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает УНН.

Детали

“Еще день-два, и мы перейдем в красную зону. Тогда будет полный локдаун”, — заявила Одарий-Захарьева.

Чиновница отметила, что за последние сутки количество занятых коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в больницах Одесской области увеличилось с 63% до 72%.

На данный момент в областных опорных больницах свободны 808 коек. По данным ОГА за последние сутки в регионе коронавирус выявлен у 816 человек (суточный прирост — 126). Среди них 55 детей и девять медработников. Ни один не умер. 142 человека выздоровели.

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