Херсонская область с 15 октября переходит в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. С пятницы, 15 октября, Херсонская область войдет в "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
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Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.
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Глава областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в ближайшие дни Одесская область переместится в "красную" зону карантина.
Напомним, начиная с 23 сентября во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидопасности.