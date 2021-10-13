На Херсонщині зафіксували 349 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Херсонщині за 12 жовтня зафіксовано 349 нових випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 507 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1487 ПЛР-досліджень, 220 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1501 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 678 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 414 жінок та 264 чоловіки. Серед них 112 дітей та 10 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “618 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 60 осіб”.
Додається, що за добу померли 18 осіб, одужали 152 людини.
“Тож наразі в області 48 118 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—38 872 людини побороли недуг;
—7 721 людина інфікована COVID-19;
—1 525 людей померли”, — резюмували в ОДА.
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Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 562 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 052 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.