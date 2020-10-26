В Херсонской области за суткивыявили более 100 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Херсонской области за сутки проведено более 1800 исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 108 новых случаев COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 767 ПЦР-исследований и 1118 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 108 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 9 детей и 11 медицинских работников”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 91 человек находится на самоизоляции.
“В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 17 человек. Умерли: мужчины, 72 и 84 лет, жители Бериславского района; женщина, 56 лет, медработница, жительница Генического района. Имели заболевания пневмонией и COVID-19. Также есть 73 новых выздоровления. Поэтому сейчас в области 3344 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 1403 человека побороли недуг; 1867 инфицированных COVID-19; 74 человека умерли”, — сообщил председатель Херсонской ОГА.
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 349 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 5426 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 73. Выздоровели более 142,5 тыс., из них за сутки — 1029.
Как сообщал УНН, с 26 октября в Украине действует обновленное эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.