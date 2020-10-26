На Херсонщині за добу виявили понад 100 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Херсонщині за добу проведено понад 1800 досліджень на виявлення коронавірусу та зафіксовано 108 нових випадків COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 767 ПЛР-досліджень та 1118 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 108 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 9 дітей та 11 медичних працівників”, — написав Гусєв.
За його словами, стан хворих задовільний, 91 особа перебуває на самоізоляції.
“До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 17 осіб. Померли: чоловіки, 72 та 84 років, жителі Бериславського району; жінка, 56 років, медпрацівниця, жителька Генічеського району. Мали захворювання на пневмонію та COVID-19. Також маємо 73 нових одужання. Тож наразі в області 3 344 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них: 1 403 людини побороли недуг; 1 867 інфікованих COVID-19; 74 людини померли”, — повідомив голова Херсонської ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 349 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 5426 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 73. Одужали понад 142,5 тис., з них за добу — 1029.
Як повідомляв УНН, з 26 жовтня в Україні діє оновлене епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.