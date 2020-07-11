В Херсонской области за сутки обнаружили только один случай коронавирусной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,1 тыс. исследований на выявление коронавируса и был зафиксирован один подтвержденный случай заболевания COVID-19 в области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 205 ПЦР-исследований и 930 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — говорится в сообщении.
Гусев сообщил, что инфицированным является мужчина, 26 лет, из с. Стрелковое Генического района. “Обнаружен во время планового тестирования персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах. Госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние удовлетворительное”, — сообщил глава ОГА.
Он добавил, что в области за сутки зафиксировано 2 выздоровления — жители города Берислав.
“Поэтому сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом”, — написал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.