На Херсонщині за добу виявили лише один випадок коронавірусної інфекції

“За останню добу проведено 205 ПЛР-досліджень та 930 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.



Гусєв повідомив, що інфікованим є чоловік, 26 років, з с. Стрілкове Генічеського району. “Виявлено під час планового тестування персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах. Госпіталізований до обласної інфекційної лікарні, стан задовільний”, — повідомив очільник ОДА.



Він додав, що в області за добу зафіксовано 2 одужання — жителі міста Берислав.



“Тож наразі в області 204 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус”, — написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.