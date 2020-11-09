В Херсонской области за сутки нет ни одного выздоровевшего от COVID-19, новых больных - 117
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,1 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 117 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, за сутки в области нет новых выздоровлений. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 908 ПЦР-исследований и 273 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 117 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 6 детей и 6 медицинских работников”, — написал он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “100 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 17 человек”.
За сутки умерла женщина 50 лет: “имела пневмонию и COVID-19”, — сообщил глава ОГА.
“Поэтому сейчас в области 5558 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 2325 человек побороли недуг;
— 3114 человек инфицированы COVID-19;
— 119 человек умерли”, — написал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 460 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 8450 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.