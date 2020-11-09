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На Херсонщині за добу немає жодного одужання від COVID-19, 117 нових хворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,1 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 117 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, за добу в області немає нових одужань. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

"За останню добу проведено 908 ПЛР-досліджень та 273 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 117 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 6 дітей та 6 медичних працівників", - написав він.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "100 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 17 осіб".

За добу померла жінка 50 років: "мала пневмонію та COVID-19", - повідомив очільник ОДА.

"Тож наразі в області 5 558 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 2 325 людей побороли недуг;
- 3 114 людей інфіковані COVID-19;
- 119 людей померли", - написав Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. 

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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