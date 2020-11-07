На Херсонщине за сутки почти 200 новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,5 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 192 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1182 ПЦР-исследования и 414 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 192 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 13 детей и 9 медицинских работников”, — сообщил он.
Гусев добавил, что состояние больных удовлетворительное: “171 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.
Так, в области умерло три человека, когда выздоровели за сутки 74 человека.
“Поэтому сейчас в области 5441 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус. Из них:
— 2325 человек побороли недуг;
— 2998 человек инфицированы COVID-19;
— 118 человек умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 450934 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 8312 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.