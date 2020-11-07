На Херсонщині за добу майже 200 нових хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,5 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 192 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1182 ПЛР-дослідження та 414 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 192 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 13 дітей та 9 медичних працівників”, — повідомив він.
Гусєв додав, що стан хворих задовільний: “171 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу”.
Так, в області померло три людини, коли одужало за добу 74 особи.
“Тож наразі в області 5 441 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 2325 людей побороли недуг;
— 2 998 людей інфіковані COVID-19;
— 118 людей померли”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 450 934 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 312 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.