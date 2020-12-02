В Херсонской области за сутки COVID-19 заразились вдвое больше людей, чем выздоровели
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 197 человек. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1330 ПЦР-исследований и 1019 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 429 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 28 детей и 15 медицинских работников”, — написал Гусев.
Глава ОГА сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “398 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 31 человек”.
По его словам, за прошедшие сутки в Херсонской области от COVID-19 умерли три женщины и двое мужчин. Все имели пневмонию и COVID-19.
“Сейчас в области 11 088 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 5149 человек побороли недуг;
— 5694 человека инфицированы COVID-19;
— 245 человек умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, в Украине зафиксировано 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13 тысяч, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.