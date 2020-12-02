На Херсонщині за добу COVID-19 заразилися вдвічі більше людей, ніж одужало
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали 197 людей. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1330 ПЛР-досліджень та 1019 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 429 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 28 дітей та 15 медичних працівників”, — написав Гусєв.
Очільник ОДА повідомив, що стан хворих задовільний: “398 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 31 особу”.
За його словами, за минулу добу в Херсонській області від COVID-19 померли троє жінок та двоє чоловіків. Усі мали пневмонію та COVID-19.
“Наразі в області 11088 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 5149 людей побороли недуг;
— 5694 людини інфіковані COVID-19;
— 245 людей померли”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 758 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13 тисяч, при цьому кількість одужалих за добу перевищує кількість захворілих.