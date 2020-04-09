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В Херсонской области военного подозревают в неумышленном убийстве сослуживца

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Херсонской области сообщили о подозрении военному, который подозревается в нарушении правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении солдату срочной военной службы Вооруженных сил Украины. Военнослужащий подозревается в нарушении правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшему (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время несения службы находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области подозреваемый нарушил правила обращения с оружием.

Военнослужащий безосновательно приказал часовому смены передать ему автомат, и не убедивщись в наличии патрона в патроннике по неосторожности выстрелил в бедро часовому.

Пострадавшего сразу госпитализировали в реанимационное отделение, однако ранение бедренной артерии повлекло смерть потерпевшего.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

Напомним, происшествие случилось 5 апреля 2020 года.

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