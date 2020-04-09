В Херсонской области военного подозревают в неумышленном убийстве сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Херсонской области сообщили о подозрении военному, который подозревается в нарушении правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении солдату срочной военной службы Вооруженных сил Украины. Военнослужащий подозревается в нарушении правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшему (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, во время несения службы находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области подозреваемый нарушил правила обращения с оружием.
Военнослужащий безосновательно приказал часовому смены передать ему автомат, и не убедивщись в наличии патрона в патроннике по неосторожности выстрелил в бедро часовому.
Пострадавшего сразу госпитализировали в реанимационное отделение, однако ранение бедренной артерии повлекло смерть потерпевшего.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.
Напомним, происшествие случилось 5 апреля 2020 года.