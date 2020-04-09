На Херсонщині військового підозрюють у ненавмисному вбивстві товариша по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Херсонщині повідомили про підозру військовому, який підозрюється в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, повідомили про підозру солдату строкової військової служби Збройних сил України. Військовослужбовець підозрюється в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілому (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, під час несення служби знаходячись на посту по охороні мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області підозрюваний порушив правила поводження зі зброєю.
Військовослужбовець безпідставно наказав чатовому зміни передати йому автомат, та не переконавшись в наявності патрона у патроннику з необережності здійснив постріл у стегно чатовому.
Потерпілого відразу було госпіталізовано до реанімаційного відділення, однак поранення стегнової артерії спричинило смерть потерпілого.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 10 років.
Нагадаємо, подія сталася 5 квітня 2020 року.