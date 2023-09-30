На Херсонщине Силы обороны Украины бьют по тылам россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Куп’янском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.
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В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также, безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.
На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Роботино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.