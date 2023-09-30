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На Херсонщині Сили оборони б’ють по тилах росіян – Генштаб

На Херсонщині Сили оборони б’ють по тилах росіян – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

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В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

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